Tonali alla Juventus? Vi sveliamo la verità – ESCLUSIVO

Tutte le ultime novità legate al calciomercato della Juventus parlano di Tonali. E non solo. Facciamo il punto della situazione

Sandro Tonali e la Juventus, una storia che – almeno per ora – rischia di restare solo nei desideri dei tifosi. Il centrocampista del Newcastle, classe 2000 e colonna della Nazionale, difficilmente vestirà bianconero in questa finestra estiva.

Calciomercato Juventus, ecco la verità su Tonali

Come racconta Sportmediaset, non è solo questione di tempi e di cifre (che restano molto alte), ma soprattutto di volontà. Il club inglese, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di aprire alla cessione, blindando il suo numero 8 dopo averlo acquistato appena un anno fa. La Juve, a questo punto, dovrà guardare altrove per rinforzare la mediana.

L’idea Tonali non sparisce del tutto, ma viene messa nel cassetto: se ne potrà riparlare – forse – tra un anno, quando le condizioni e gli scenari di mercato potrebbero essere diversi. Intanto, in Corso Galileo Ferraris si lavora su altre piste. Perché il tempo stringe e Allegri vuole un centrocampista pronto subito, non solo un nome da sognare.