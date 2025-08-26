Mercato Juve, suggestione Saelemaekers? Si pensa allo scambio con Vlahovic
26 Agosto, 12:33
Nuova suggestione in casa Juventus: possibile scambio col Milan Saelemakers-Vlahovic. Le ultime sul mercato bianconero

Il nome di Alexis Saelemaekers torna prepotentemente nei radar della Juventus, L’esterno belga ex Roma sarebbe un profilo molto gradito alla dirigenza bianconera e potrebbe addirittura entrare come ipotetica contropartita nell’operazione che riguarda Dusan Vlahovic.

Il belga è un giocatore piuttosto duttile: può agire sia come esterno offensivo sia come quinto a tutta fascia, molto funzionale al 3-4-2-1 di Igor Tudor. Con il Diavolo ha collezionato oltre cento presenze, distinguendosi per corsa, spirito di sacrificio e capacità di adattarsi a diverse esigenze tattiche.

