Sportmediaset parla di un possibile colpaccio della Juventus

La Juventus ha messo nel mirino Matt O’Riley, centrocampista danese classe 2000 oggi al Brighton. Secondo Sportmediaset, i contatti con il club inglese sono già avviati: si ragiona su un prestito con obbligo di riscatto, ma resta da trovare l’intesa sulla cifra.
Il punto sul calciomercato della Juventus
Il Brighton, dal canto suo, non sembra disposto a scendere sotto i 25 milioni di euro, ovvero l’importo sborsato la scorsa estate per strapparlo al Celtic. Un investimento importante che il club vorrebbe recuperare per intero, mentre la Juve valuta tempi e modalità dell’operazione.