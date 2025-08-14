Sportmediaset parla di un possibile colpaccio della Juventus
Riccardo Focolari
Torino
14 Agosto, 17:11
Giornalista Juventus
Su Sportmediaset si fa il punto della situazione parlando del calciomercato della Juventus: possibile colpaccio in arrivo?

La Juventus ha messo nel mirino Matt O’Riley, centrocampista danese classe 2000 oggi al Brighton. Secondo Sportmediaset, i contatti con il club inglese sono già avviati: si ragiona su un prestito con obbligo di riscatto, ma resta da trovare l’intesa sulla cifra.

Il punto sul calciomercato della Juventus

Il Brighton, dal canto suo, non sembra disposto a scendere sotto i 25 milioni di euro, ovvero l’importo sborsato la scorsa estate per strapparlo al Celtic. Un investimento importante che il club vorrebbe recuperare per intero, mentre la Juve valuta tempi e modalità dell’operazione.

