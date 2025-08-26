Mercato Juve, sondaggio di un club di Serie A per Rouhi. Le ultime

Nelle ultime ore c’è stato un sondaggio per Rouhi da un club di Serie A: possibile prestito last minute per lo svedese

Jonas Rouhi è considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio bianconero. Terzino mancino dotato di buona corsa e discreta tecnica, è stato aggregato spesso alla prima squadra nell’ultima stagione, senza però trovare spazio con costanza. Sia nella Next Gen che in prima squadra ha mostrato crescita e personalità, qualità che ora potrebbero garantirgli una permanenza nella massima serie italiana.

Il Pisa, sempre attento ai giovani di prospettiva, ha chiesto informazioni ai bianconeri sulla possibilità di avere lo svedese in prestito. L’idea del club toscano è inserirlo in una rosa già ricca di under, affidandogli un ruolo di crescita graduale ma con minutaggio importante. Una soluzione che potrebbe accelerare il percorso di maturazione del giocatore, ancora alla ricerca della definitiva consacrazione.

Alla Juve, la posizione è di apertura: il club valuta positivamente l’ipotesi di un prestito che garantisca minuti e continuità a Rouhi, oggi difficile da ottenere in prima squadra sotto la guida di Igor Tudor. La scelta definitiva dipenderà dalle garanzie tecniche ed economiche offerte dai toscani e dalle eventuali altre richieste in arrivo nei prossimi giorni.