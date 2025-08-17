Sky Sport svela la verità sul futuro di Dusan Vlahovic

Facciamo il punto della situazione parlando di Dusan Vlahovic e di quello che potrebbe succedere da qui al prossimo futuro

Alla Juventus si guarda avanti, senza troppi giri di parole. Dusan Vlahovic, almeno per ora, resta dov’è. La società ha deciso di non aspettare più: si muove su Kolo Muani, indipendentemente dal futuro del serbo.

Mancano sedici giorni alla chiusura del mercato (1º settembre), e ancora non esiste una trattativa vera, né alle prime battute né tanto meno ben avviata. Lo ha detto chiaramente Marco Demicheli negli studi di Sky Sport, riportato poi da Juvenews.eu. La Juve non ha ricevuto un’offerta all’altezza, né per le proprie esigenze (circa 20 milioni come valutazione del cartellino) né per quelle del giocatore, che oggi guadagna 12 milioni netti. E qui sta il nodo: chi, in Europa, può permettersi un pacchetto così pesante?

Il serbo lo sa. Anche in società ne sono consapevoli. A meno di chiamate dall’Arabia Saudita – dove i soldi ci sono, eccome – è difficile pensare a un club disposto a investire cifre simili. E infatti, al momento, da lì non si muove nulla.

La realtà è questa: Vlahovic resta in bilico, ma intanto la Juve si copre le spalle e porta avanti la pista Kolo Muani. A meno di scossoni improvvisi, il serbo vestirà ancora bianconero, almeno fino al prossimo giro di mercato. Una situazione che racconta, meglio di tante parole, le difficoltà di questo calcio.