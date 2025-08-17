Sky Sport annuncia: “La Juventus ha deciso”

La Juventus avrebbe preso una decisione molto chiara rispetto alle prossime mosse di calciomercato da portare a termine

La Juventus ha deciso che era il momento di affondare il colpo. Da Sky Sport filtra che i bianconeri abbiano scelto di non aspettare più il destino di Vlahovic e di chiudere direttamente per Randal Kolo Muani. L’idea è semplice: circa 55 milioni, formula prestito con obbligo di riscatto.

In realtà il legame con l’attaccante francese parte da lontano. Juve e giocatore si erano promessi qualcosa mesi fa, un’intesa rimasta solida nonostante sirene e tentativi altrui. Dalla Premier sono arrivate proposte, ma Kolo Muani non ha voluto neanche aprire il discorso: in testa aveva solo il ritorno in bianconero. Per la società non è soltanto un rinforzo. È l’uomo su cui ricostruire l’attacco, più mobile e meno prevedibile. Non a caso l’arrivo di Jonathan David si incastra perfettamente in questa logica: alternanza, soluzioni diverse, possibilità di non dare punti di riferimento. Alla fine resta la sensazione di un matrimonio scritto da tempo. Il club ha scelto lui e lui ha scelto la Juve. Ora manca solo l’annuncio per consegnare a Tudor un reparto offensivo con un respiro che torna davvero europeo.