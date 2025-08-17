Sky Sport annuncia: "La Juventus ha deciso" - JuveNews.eu
Home > Calciomercato Juve

Sky Sport annuncia: “La Juventus ha deciso”

Stefania Palminteri
Torino
17 Agosto, 14:35
Giornalista che parla della Juventus
La Juventus avrebbe preso una decisione molto chiara rispetto alle prossime mosse di calciomercato da portare a termine

La Juventus ha deciso che era il momento di affondare il colpo. Da Sky Sport filtra che i bianconeri abbiano scelto di non aspettare più il destino di Vlahovic e di chiudere direttamente per Randal Kolo Muani. L’idea è semplice: circa 55 milioni, formula prestito con obbligo di riscatto.

In realtà il legame con l’attaccante francese parte da lontano. Juve e giocatore si erano promessi qualcosa mesi fa, un’intesa rimasta solida nonostante sirene e tentativi altrui. Dalla Premier sono arrivate proposte, ma Kolo Muani non ha voluto neanche aprire il discorso: in testa aveva solo il ritorno in bianconero. Per la società non è soltanto un rinforzo. È l’uomo su cui ricostruire l’attacco, più mobile e meno prevedibile. Non a caso l’arrivo di Jonathan David si incastra perfettamente in questa logica: alternanza, soluzioni diverse, possibilità di non dare punti di riferimento. Alla fine resta la sensazione di un matrimonio scritto da tempo. Il club ha scelto lui e lui ha scelto la Juve. Ora manca solo l’annuncio per consegnare a Tudor un reparto offensivo con un respiro che torna davvero europeo.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 17 Agosto, 13:29
Sky Sport svela la verità sul futuro di Dusan Vlahovic
Facciamo il punto della situazione parlando di Dusan Vlahovic e di quello che potrebbe succedere da qui al prossimo futuro
Riccardo Focolari - 17 Agosto, 11:27
Calciomercato, Balzarini dice tutto sulla Juventus: “Occhio perché….”
Stefania Palminteri - 17 Agosto, 11:18
Juventus, affare in chiusura: lo conferma pure Fabrizio Romano
Riccardo Focolari - 17 Agosto, 11:15
Douglas Luiz-Juventus, la strada è segnata
Riccardo Focolari - 17 Agosto, 11:04
Vlahovic al Milan: ci sono novità di calciomercato
Riccardo Focolari - 17 Agosto, 11:00
La Juventus sta spingendo fortissimo su un nome per il mercato
Riccardo Focolari - 16 Agosto, 11:57
Calciomercato, la Juventus su Douglas Luiz ha deciso
x