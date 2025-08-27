Mercato Juve, si continua a seguire la pista Arnau Martinez. I dettagli
Mercato Juve, si continua a seguire la pista Arnau Martinez. I dettagli

Riccardo Focolari
roma
27 Agosto, 11:59
Igor Tudor
La Juventus è molto accesa in questi ultimi giorni di mercato. Oltre a Zhegrova, i bianconeri seguono anche il profilo di Arnau Martinez

Il calciomercato della Juve sta per entrare nella fase più calda e, mentre prosegue il pressing su Edon Zhegrova del Lille, i bianconerihanno un’alternativa pronta per rinforzare la fascia destra. Il nome di Arnau Martinez, terzino del Girona, è nell’aria da giorni e la Vecchia Signora lo sta seguendo.

Il club spagnolo valuta il suo cartellino attorno ai 12 milioni di euro, una cifra decisamente più accessibile rispetto ai 20 richiesti dal Lille per l’esterno kosovaro. Tuttavia, il colpo ideale rimane ancora Zhegrova. La società bianconera, però, non vuole farsi trovare impreparata e tiene viva ogni pista, soprattutto quelle sostenibili sia dal punto di vista tecnico che economico.

