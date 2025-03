Mercato Juve | Scambio folle con l'Inter, Koopmeiners per...

Nuove voci e indiscrezioni legate alla Juventus e a quello che potrebbe succedere in sede di calciomercato. Il punto

Idea folle: scambio Juventus-Inter

A Torino non si fanno troppi voli pindarici, ma certe situazioni iniziano a diventare interessanti anche solo a guardarle da lontano. Il mercato è lontano, certo. Ma non troppo. E la Juventus, mentre si gioca le sue carte per un finale di stagione dignitoso, sa che a giugno serviranno scelte forti, magari anche coraggiose. Una su tutte? Capire cosa fare con Koopmeiners. Perché l’olandese – arrivato con aspettative enormi – finora non ha lasciato davvero il segno. E allora, qualche riflessione, è più che lecita.

In questo contesto, sta prendendo piede un’idea che, fino a qualche settimana fa, sembrava pura fantasia. E invece… eccola lì, che gira. L’Inter starebbe valutando la possibilità di cedere Frattesi, uno che a Milano non ha mai trovato davvero spazio fisso nel progetto di Inzaghi. E proprio con la Juve si starebbe parlando – tra una voce e l’altra – di uno scambio clamoroso: Frattesi per Koopmeiners. Un affare che avrebbe dentro tutto: tecnica, visione, coraggio. E ovviamente anche i famosi equilibri di bilancio.

È una possibilità che richiederebbe tempo, valutazioni e incastri. Ma l’idea c’è, ed è lì, sul tavolo. Tra due club che, negli anni, non si sono certo risparmiati sul fronte calciomercato. Molto dipenderà da come finirà la stagione. Da chi siederà sulle due panchine. Da che tipo di squadra vorranno costruire Inter e Juve. Ma intanto, tra i corridoi, la voce corre. E giugno – tra Mondiale per club e scelte pesanti – non è poi così lontano.