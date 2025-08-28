Mercato Juve, Savona-Nottingham: accordo vicino? Le ultime

Il futuro di Nicolò Savona sembra essere legato alla Premier League. Il Nottingham Forest ha presentato un nuovo rilancio per il terzino della Juventus, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta bianconera. Dopo la prima offerta verbale, gli inglesi si sono spinti ora fino a 16 milioni di euro, riducendo la distanza con i 18 richiesti dalla dirigenza torinese.
La Vecchia Signora non vorrebbe privarsi di un giovane del vivaio così promettente, ma la cifra proposta rappresenta una plusvalenza significativa e utile a finanziare gli ultimi colpi di mercato. Il club ha fissato l’asticella a 18 milioni, ma i margini per arrivare a un accordo sembrano davvero ridotti.