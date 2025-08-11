Sancho ha preso la sua decisione sul futuro

Nuovi aggiornamenti di calciomercato legati alla Juventus e a quello che potrebbe succedere sul fronte legato a Sancho

Jadon Sancho non cambia idea. L’esterno inglese del Manchester United, classe 2000, ha ricevuto telefonate, proposte, sondaggi di ogni tipo nelle ultime settimane. Ma la risposta, al momento, è sempre la stessa: vuole la Juventus.

Il punto sul calciomercato della Juve: Sancho aspetta la Juve?

Il 10 agosto si è capito ancora di più. In mattinata il Besiktas ha messo sul tavolo un’offerta concreta, respinta dal giocatore senza pensarci troppo. Poche ore dopo la Roma ha accelerato i contatti, arrivando in serata a un nuovo confronto con l’intermediario che gestisce i rapporti con lo United. L’idea di Gasperini—è chiara: Sancho sarebbe un rinforzo di altissimo livello per la trequarti giallorossa.

Eppure, ogni tentativo si infrange contro la stessa volontà: Torino come destinazione. La Juventus, dal canto suo, non ha fretta. L’operazione è complessa: cartellino pesante, ingaggio altrettanto. Ma i contatti non si sono mai fermati. La pista resta viva, in attesa che a Manchester possano aprire a una formula più leggera dal punto di vista economico.

Juventus, ecco cosa sta succedendo

La Roma continua a provarci, segnale che Sancho resta uno dei nomi più caldi in Serie A. Ma questa ostinazione dell’inglese rischia di rallentare tutti gli altri. Per Allegri—e per i tifosi—sarebbe un colpo di qualità pura, imprevedibilità e strappi per alzare il tasso tecnico dell’attacco. Le prossime settimane potrebbero essere quelle buone per la svolta. Sempre che lo United decida di abbassare le barriere. Fino a quel momento, Sancho resterà l’uomo al centro dell’intrigo: Roma che insiste, Juve che osserva… e il giocatore che aspetta solo la chiamata giusta.