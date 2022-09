Juve – Benfica, tutti contro Allegri: “Se hai un minimo di dignità…”

Termina come peggio non poteva la settimana della Juventus, partita con la sconfitta in casa del Psg, passata per il burrascoso pareggio in campionato con la Salernitana e conclusasi con un'umiliante 1 a 2 all'Allianz Stadium da parte del Benfica. Non c'è alibi che tenga, questa Juve non è squadra e non mostra un minimo di gioco. L'anello debole della catena è stato da tempo individuato in Massimiliano Allegri.