Renato Veiga potrebbe tornare alla Juventus

Il difensore del Chelsea continua ad allenarsi con la seconda squadra e potrebbe fare ritorno in bianconero

La Juventus continua la sua preparazione in Germania, dove si sta allenando nel quartier generale dell’Adidas. Domenica i bianconeri se la vedranno poi con il Borussia Dortmund in amichevole, prima di fare il loro ritorno a Torino, dove svolgeranno l’ultima parte della preparazione prima dell’inizio del campionato.

Le vie del mercato

In tutto questo la dirigenza continua a lavorare sul mercato per regalare a Tudor i giocatori richiesti per migliorare la rosa, e negli ultimi giorni si è aperta un’opportunità per un gradito ritorno in bianconero. Dopo il prestito di 6 mesi dal Chelsea della scorsa stagione, il difensore Renato Veiga sarebbe pronto a tornare a vestire il bianconero, anche se le due squadre devono ancora trovare un accordo. Il Chelsea infatti, dopo averlo lasciato a Londra durante il Mondiale per Club, sta riflettendo sul futuro del giocatore, che potrebbe così tornare a vestire il bianconero.