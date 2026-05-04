Interesse concreto, l'identikit perfetto per Spalletti

La Juventus ha rimesso nel mirino Tijani Reijnders, centrocampista olandese oggi al Manchester City dopo l’esperienza al Milan. L’idea nasce da un’esigenza precisa. Servono giocatori pronti, abituati alla Serie A, capaci di inserirsi subito nei meccanismi senza lunghi tempi di adattamento. Reijnders risponde perfettamente a questo identikit. Nella sua ultima stagione in Italia (2024-2025) era stato votato come miglior centrocampista del campionato, andando a segno ben 15 volte tra tutte le competizioni. Inoltre, il suo minutaggio in Inghilterra si è ridotto sensibilmente negli ultimi mesi. Da febbraio in poi le panchine sono aumentate e lo spazio nelle rotazioni si è assottigliato. Questo dettaglio ha acceso l’attenzione dei dirigenti bianconeri. Nonostante il minutaggio ridotto, i numeri in stagione restano buoni. In 45 presenze totali ha siglato 7 gol (5 in Premier League e 2 tra le coppe nazionali) e fornito 8 assist. La Juventus osserva con grande interesse l’evolversi della situazione.

I costi dell’operazione e la posizione del City

Il vero ostacolo, però, è di natura economica. Il Manchester City ha investito circa 70 milioni complessivi la scorsa estate per portarlo in Premier League. Una cifra che rende difficile immaginare una cessione immediata a titolo definitivo. Per questo motivo l’operazione potrebbe eventualmente prendere forma solo attraverso formule diverse. Si parla di prestito, oppure di uno scambio che possa soddisfare entrambe le parti. Tuttavia, il club inglese non sembra intenzionato a liberare il giocatore con facilità dopo una sola stagione. Anche perché all’interno della rosa potrebbero cambiare alcuni equilibri. La possibile partenza a fine contratto di Bernardo Silva rischia di rimettere Reijnders al centro delle rotazioni. E questo complica ulteriormente i piani della Juventus.

La volontà del giocatore e lo scenario estivo

Molto, quindi, dipenderà dalla volontà del calciatore. Restare in Inghilterra accettando un ruolo meno centrale, oppure cercare una nuova opportunità per tornare protagonista. La Serie A, da questo punto di vista, rappresenta un terreno già conosciuto e favorevole. E Torino potrebbe essere la destinazione giusta per rilanciarsi ad alti livelli. La Juventus, intanto, resta alla finestra. Non forza la mano, ma monitora con attenzione. Sa bene che per giocatori di un certo livello serve pazienza, e che lo status da grande squadra può affascinare. Tutto, ovviamente, verrebbe amplificato con la qualificazione alla prossima Champions League. Se il Manchester City dovesse aprire a una soluzione più morbida, l’idea Reijnders potrebbe trasformarsi rapidamente in una trattativa concreta per l’estate.