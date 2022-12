Tentazione mondiale, spunta un nome mai uscito prima / Raffica di mercato

Il Mondiale in Qatar è giunto nella sua fase più calda. La rassegna iridata terminerà il prossimo 18 dicembre e a quel punto la concentrazione sarà tutta al ritorno in campo delle squadre di club, previsto per i primi di gennaio. Col nuovo anno si aprirà anche il calciomercato, sul quale la dirigenza della Juventus si sta muovendo già da diverse settimane. Anche grazie al Mondiale, sono tornate in auge vecchie idee e ne sono spuntate di nuove, molto affascinanti. Vediamo nella raffica odierna a quali colpi starebbe pensando il ds Cherubini per il prossimo futuro della Vecchia Signora<<<