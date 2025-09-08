Quale futuro per Dusan Vlahovic? Ecco la voce che sta circolando
Quale futuro per Dusan Vlahovic? Ecco la voce che sta circolando

Stefania Palminteri
8 Settembre, 13:39
Dusan Vlahovic
Con l’arrivo della nuova dirigenza e con Tudor in panchina, il clima attorno al centravanti è diverso

La storia si ribalta ancora una volta. Da possibile addio a permanenza, fino alla parola che fino a poco tempo fa sembrava impossibile: rinnovo.

Durante la trasmissione Dribbling su Rai Sport, Nicolò Ceccarini ha raccontato un retroscena pesante. «Da quello che ci risulta – ha detto – Dusan Vlahovic avrà presto una proposta di rinnovo da parte della Juventus. È una notizia importante, perché in casa bianconera lo scenario è cambiato». Parole che confermano la svolta: l’attaccante serbo, classe 2000, non è più visto come un sacrificio di mercato ma come un pezzo centrale del progetto.

Va detto: fino a poche settimane fa l’ipotesi più gettonata era l’addio. Ingaggio alto, bilancio da sistemare, voci di Premier League. Sembrava tutto scritto. In realtà, le cose sono cambiate. Con l’arrivo della nuova dirigenza e con Tudor in panchina, il clima attorno al centravanti è diverso. Più fiducia, più volontà di costruire intorno a lui.

Il rinnovo non è ancora sul tavolo in forma ufficiale, ma l’indicazione è chiara. La Juventus vuole blindare il suo numero 9, allungando la scadenza e magari spalmando l’ingaggio da 12 milioni netti su più stagioni. Una strategia che farebbe respirare i conti e darebbe al giocatore stabilità. Il futuro, insomma, torna a colorarsi di bianconero. Vlahovic resta. E, se tutto andrà come trapela, presto firmerà un contratto che fino a ieri sembrava impensabile.

