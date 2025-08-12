Kolo Muani? Il PSG ha già deciso il suo futuro: il punto in casa Juventus

Kolo Muani alla Juventus: ecco cosa sta succedendo in queste ore rispetto al possibile futuro del giocatore

Luis Enrique ha deciso: Kolo Muani non rientra nei piani del Paris Saint-Germain per la prossima stagione. Una scelta arrivata nonostante la rinascita dell’attaccante nella seconda parte dello scorso campionato, quando, in prestito alla Juventus, aveva ritrovato fiducia, continuità e gol pesanti. Un’esperienza che il francese vorrebbe replicare, magari rendendola definitiva.

Kolo Muani guarda solo a Torino: la Juventus è in cima alla sua lista

La Juventus, dal canto suo, non ha mai nascosto il gradimento. L’obiettivo è riportarlo a Torino a titolo definitivo, anche se servirà trattare a lungo con il PSG. Agosto sarà il mese chiave: i contatti diventeranno serrati e, per il momento, l’ex Eintracht pensa esclusivamente alla maglia bianconera. Il suo entourage ha già chiarito che non valuterà alternative.

La concorrenza non distrae Kolo Muani: vuole solo i bianconeri

In Premier League, club come Newcastle e Tottenham hanno manifestato interesse, ma senza ottenere aperture. La volontà del giocatore è chiara: lavorare ancora con Igor Tudor, convinto che il tecnico croato possa esaltare le sue caratteristiche. Il PSG, fresco vincitore di Ligue 1 e Champions League, ha preso atto della posizione del calciatore e valuta scenari di cessione.

Con Kolo Muani deciso a forzare il ritorno e la Juventus che lo vede come pedina ideale per completare l’attacco, le basi per l’accordo ci sono. Mancano ancora dettagli economici e tempistiche precise, ma l’impressione è che la fumata bianca possa arrivare entro poche settimane. Il mercato è lungo, sì, ma il filo che lega il francese a Torino sembra più solido che mai.