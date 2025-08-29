Mercato Juve, Pedullà sicuro: “Colpo last minute in arrivo”

La Juventus in questi ultimi giorni di mercato è molto attiva. Proprio per questo, c'è aria di un probabile colpo dell'ultimo minuto

La Juventus in questi ultimi giorni di mercato è molto attiva. Ci sono molti nomi sul tavolo: oltre a Randal Kolo Muani, per l’attacco ci sono Nicolas Jackson e Lois Openda. Sul fronte uscite, invece, la situazione di Nico Gonzalez resta bloccata. L’esterno argentino spinge per l’Atletico Madrid, ma l’offerta spagnola non ha ancora raggiunto i 30 milioni richiesti dalla società bianconera. Senza questa cessione, difficilmente potrà arrivare un nuovo esterno come Edon Zhegrova del Lille.

Infine, Alfredo Pedullà -noto insider di mercato- apre alla possibilità di un movimento inatteso: “Mi aspetto un centrocampista last minute“. Una dichiarazione che lascia intendere come la dirigenza bianconera resti vigile anche su altri reparti, pronta a cogliere opportunità negli ultimi giorni di trattative. La Vecchia Signora, dunque, resta in bilico tra più piste, con il destino del proprio mercato che si deciderà soltanto nelle prossime ore.