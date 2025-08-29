Mercato Juve, Pedullà sicuro: "Colpo last minute in arrivo"
Home > Calciomercato Juve

Mercato Juve, Pedullà sicuro: “Colpo last minute in arrivo”

Stefania Palminteri
roma
29 Agosto, 16:30
Alfredo Pedullà
La Juventus in questi ultimi giorni di mercato è molto attiva. Proprio per questo, c'è aria di un probabile colpo dell'ultimo minuto

La Juventus in questi ultimi giorni di mercato è molto attiva. Ci sono molti nomi sul tavolo: oltre a Randal Kolo Muani, per l’attacco ci sono Nicolas Jackson e Lois Openda. Sul fronte uscite, invece, la situazione di Nico Gonzalez resta bloccata. L’esterno argentino spinge per l’Atletico Madrid, ma l’offerta spagnola non ha ancora raggiunto i 30 milioni richiesti dalla società bianconera. Senza questa cessione, difficilmente potrà arrivare un nuovo esterno come Edon Zhegrova del Lille.

Infine, Alfredo Pedullà -noto insider di mercato- apre alla possibilità di un movimento inatteso: “Mi aspetto un centrocampista last minute“. Una dichiarazione che lascia intendere come la dirigenza bianconera resti vigile anche su altri reparti, pronta a cogliere opportunità negli ultimi giorni di trattative. La Vecchia Signora, dunque, resta in bilico tra più piste, con il destino del proprio mercato che si deciderà soltanto nelle prossime ore.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 29 Agosto, 13:13
Se salta Kolo Muani ecco chi prende la Juventus
La fumata bianca non arriva. Qualcosa non torna, qualche tassello manca. E la Juve non può aspettare all’infinito.
Stefania Palminteri - 29 Agosto, 13:08
Calciomercato Juve, annuncio clamoroso di Mediaset
Riccardo Focolari - 29 Agosto, 13:05
Kolo Muani alla Juventus si o no? Sky Sport non ha dubbi
Riccardo Focolari - 29 Agosto, 13:02
Juventus, aggiornamenti pesanti su Dusan Vlahovic
Riccardo Focolari - 28 Agosto, 15:00
Mercato Juve, pronta una nuova offerta per Savona! Le cifre
Riccardo Focolari - 28 Agosto, 14:00
Mercato Juve, quasi fatta per Kolo Muani! Le cifre dell’affare
Riccardo Focolari - 28 Agosto, 13:30
Mercato Juve, il Milan si allontana da Vlahovic. Quale futuro per il serbo?
x