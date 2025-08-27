Mercato Juve, parla l'agente di Jackson: "Ecco quando decideremo"
Mercato Juve, parla l’agente di Jackson: “Ecco quando decideremo”

Riccardo Focolari
27 Agosto, 10:36
Ultimi giorni di fuoco per la dirigenza della Juve. Nella giornata di ieri, l'agente di Nicolas Jackson ha parlato. Ecco cosa ha detto

Il futuro di Nicolas Jackson resta uno dei temi più caldi di questo finale di mercato. L’attaccante senegalese classe 2001, ai margini del progetto tecnico del Chelsea dopo le scelte di Enzo Maresca, è uno dei profili seguito dalla Juve se l’operazione con Kolo Muani non dovesse chiudersi positivamente. A confermarlo è stato il suo agente, Diomansy Kamara.

Ecco le sue parole: “Trenta gol in due stagioni, senza nemmeno un rigore. Alti, bassi… ma una pagina si sta chiudendo ai Blues. Sempre grati per il passato, ma già proiettati verso il futuro, con ottimismo. Germania, Italia, Inghilterra: le opzioni sono numerose. La decisione è imminente. Grazie per il supporto, leggiamo i vostri messaggi… Nicolas Jackson, trasferimento atteso entro 48 oreLe prossime ore saranno decisive: il numero 15 potrebbe diventare un nuovo giocatore dei bianconeri.

