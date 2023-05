Palladino: “Una chiamata della Juventus me la ricorderei”

In conferenza stampa, Palladino nega di aver ricevuto una chiamata dalla Juventus: il tecnico sarebbe tra i nomi per la panchina bianconera

Nella conferenza stampa precedente al match di Serie A contro il Sassuolo , il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato di Juventus . In particolare, ha risposto alla domanda relativa a un suo eventuale futuro sulla panchina bianconera.

Ecco cosa ha risposto: "Se la Juventus mi avesse chiamato me lo ricorderei. Ma non è accaduto. Io vi dico sempre la verità; non ho ricevuto nessuna chiamata".