Chi è Paco Esteban, il giovane fuoriclasse nel mirino della Juventus (Andrea)

La Juventus continua a muoversi in attacco mettendo nel mirino il giovanissimo Paco Esteban del Betis.

La Juventus continua la ricerca in Europa per aggiungere l’ultimo tassello ad un attacco ancora rallentato dalla difficile situazione di Vlahovic. Questa volta l’interesse sembra ricadere su un classe 2006 che, ad alcuni, ricorda Fernando Torres.

Il suo nome è Paco Esteban. Attualmente in forza al Betis l’attaccante è cresciuto nel Villareal, si è fatto notare all’Atletico Madrid (dove ha segnato una tripletta all’esordio) ed è stato strappato ai colchoneros nell’estate del 2024 da parte del Betis. Nella passata stagione in biancoverde Paco Esteban ha disputato il campionato Under 19 e la UEFA Youth League registrando 20 gol in 41 presenze attirando così l’attenzione di diversi club europei tra cui la Juventus.

Più che un vero e proprio vice David, Paco Esteban andrebbe a completare l’organico bianconero portando freschezza, esplosività, senso della posizione ed un fiuto del gol che pochi alla sua età riescono a far emergere così tanto. Per il classe 2006 resterebbe comunque aperta la porta Next Gen, tenendo in considerazione che alcuni giocatori dell’Under potrebbero militare in prima squadra a partire dalla prossima stagione. L’operazione Paco Esteban quindi servirebbe alla società per aggiungere alla rosa un giocatore di prospettiva che ha saputo mostrarsi decisivo nonostante la sua giovane età.