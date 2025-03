Osimhen alla Juventus, annuncio clamoroso poco fa | Calciomercato

In casa Juventus si continua a parlare di calciomercato. Le ultime indiscrezioni parlano estremamente chiaro

Indipendentemente da tutto, la Juventus lavora già all’anno che verrà. E lo fa, ovviamente, in ottica calciomercato. Cristiano Giuntoli sta già lavorando sul fronte legato al calciomercato. Nel tentativo di allestire una grande Juve che riesca, finalmente, a ritornare competitiva per lo scudetto. Il budget dipenderà dall’eventuale qualificazione in Champions League, certo, ma in attesa del denaro, intanto, si lavora con le idee. Come quella che risponde al nome di Victor Osimhen.

Juventus-Osimhen: “Sono sicuro che…” / News calciomercato

Come sappiamo, la Juventus metterà profondamente mano al proprio reparto offensivo. Andranno sicuramente via Arek Milik e Dusan Vlahovic e non sappiamo, ad oggi, quale sarà il destino di Kolo Muani. Il francese tornerà formalmente al Paris Saint Germain e poi la Juve, se lo vorrà davvero e fino in fondo, dovrà formalizzare una offerta per il passaggio del cartellino. Ma non sappiamo, ancora, se questo avverrà. La dirigenza bianconera, a ben vedere, sembra più tentata dall’ipotesi di riportare in Italia Victor Osimhen. Il nigeriano, dopo il prestito al Galatasaray, tornerà al Napoli che non ha fatto mistero di volerlo vendere al miglior offerente per monetizzare il proprio calciomercato. Qui, si inserisce la Juve, che valuta di fare una offerta. Secondo Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss ed esperto delle cose del Napoli, non ci sono dubbi che la cosa si faccia: “Sono sicuro sulla sua prossima squadra – ha detto a Radio Gol – penso che andrà alla Juventus”.