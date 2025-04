Osimhen alla Juventus! Giuntoli ha una piano da urlo | Calciomercato

Aggiornamenti importanti in casa Juventus. Riguardano il calciomercato e Osimhen: ecco come stanno le cose in questo momento

Torna l’ossigeno in casa Juve, ossigeno che in altri termini vuole dire punti. Buona la prima per Igor Tudor che, grazie alla vittoria di misura contro il Genoa, rimette i suoi in carreggiata per la corsa al quarto posto. Un obiettivo – che è un obiettivo minimo vista come è andata in sciagura la stagione – che va assolutamente centrato per non deprimere la crescita economica del brand. L’aumento di capitale di 15 giorni avallato qualche giorno fa da Exor serve a coprire le spese correnti, come quelle del cambio di panchina, ma non a costruire il prossimo calciomercato. Per quello, appunto, serve la Champions League. Anche perché, la Juventus vuole fare cose grosse. Giuntoli, stavolta, non vuole sbagliare. Si punterà su l’usato sicuro, nomi grossi in grado di dare subito certezza del proprio valore. Ad esempio – o almeno Giuntoli ci spera – quello di Victor Osimhen.

Osimhen alla Juventus? Ecco il piano / News calciomercato

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora sarebbe pronta a costruire l’operazione sull’eventuale cessione di Dusan Vlahovic. Il piano della Juventus prevede di valorizzare al massimo l’attaccante serbo fino a fine stagione,facendo leva sul feeling con Tudor e puntando su prestazioni convincenti per far lievitare il suo valore di mercato. Con l’incasso derivante dalla sua vendita, si potrebbe poi tentare l’assalto a Victor Osimhen, considerato il profilo ideale per guidare l’attacco bianconero nella prossima stagione. È quindi questo il piano della Juventus: centrare la qualificazione in Uefa Champions League e cedere, al miglior prezzo possibile, Dusan Vlahovic. È questa, la base per lanciare l’assalto a Victor Osimhen. L’ex Napoli ha voglia di tornare in Serie A dopo l’ottimo periodo in Turchia, al Galatasaray. E la Serie A lo attende. La Juventus, soprattutto. Chissà, se questo affare troverà tutte le condizioni giuste per potersi fare.