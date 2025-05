Osimhen alla Juventus: annuncio improvviso poco fa | Calciomercato

La Juventus sta lavorando sul fronte legato al calciomercato e a quello che potrebbe succedere rispetto a Osimhen

È solamente maggio, eppure sembra di vivere già l’afoso caldo di agosto dove gli ultimi giorni di mercato rendono avvincente e dinamico il calciomercato e le sue notizie. Ecco, le notizie proprio non mancano. Nemmeno in questa fase. Quelle che riguardano la Juventus, poi, sono molte e a volte vanno anche a contraddirsi tra di loro. Ma da qualche parte, tra le righe, c’è un filo che restituisce una logica ben precisa. Una delle piste più discusse sul web è quella che vorrebbe Victor Osimhen in orbita Juventus. Il nigeriano tornerà a Napoli dopo il prestito al Galatasaray ma verrà ceduto a una terza squadra. Non sappiamo ancora quale. La Juve potrebbe essere una, ma non secondo Cristiano Giuntoli che ha smentito l’interessamento. Pre tattica, probabilmente. Tuttavia, la pista rischia di sbiadirsi veramente. Per circostanza di mercato, più che per scelta della Juve. Vediamo di capire perché.

Osimhen: aggiornamento importante | News calciomercato Juventus

Come sappiamo e come abbiamo più volte detto, Victor Osimhen tornerà al Napoli dopo il prestito al Galatasaray dove ha dimostrato di non aver perso lo smalto fatto vedere già in Seri A: 24 gol segnati che stanno contribuendo a regalare al Gala la vittoria finale della Superlig. Evasa questa sfida, poi, sarà tempo di andare altrove. Non resterà lì, Osimhen. Per lui si parla di Arabia Saudita, Juventus e Manchester United. Il Napoli ha un piano chiaro: venderlo al miglior offerente. C’è una clausola, nel suo contratto, che lo libera nel momento in cui un club – ch però, si specifica, deve essere estero – offre 75 milioni di euro. De Laurentiis vuole farla valere sia per incassare sia per non vendere un giocatore così forte ad una avversaria in Serie A. Ecco perché – scrive Il Mattino – è arrivata la mossa che taglia gambe alla Juve: 90 milioni di euro, la richiesta per venderlo in Serie A. Troppi, per la Juve.