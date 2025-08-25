Calciomercato Juve, O'Riley sempre più lontano. Il Brighton vuole...

Alla Continassa cresce la consapevolezza che O’Riley difficilmente vestirà il bianconero in questa finestra di mercato. Le percentuali di riuscita si stanno riducendo in maniera evidente e soltanto un’apertura del Brighton alla formula del prestito potrebbe cambiare lo scenario.
Il problema principale riguarda la formula dell’operazione. La Juventus, dopo l’uscita di Douglas Luiz, avrebbe voluto impostare l’affare su un prestito, magari con diritto o obbligo di riscatto. Il Brighton, invece, preferisce monetizzare subito e non sembra intenzionato a scendere a compromessi.
In più, per tentare un nuovo affondo, la dirigenza bianconera dovrebbe prima completare alcune cessioni, così da liberare risorse economiche e spazi nella rosa. Senza queste condizioni, l’operazione non avrà modo di decollare: O’Riley sembra sempre più lontano.