Calciomercato Juventus | Le ultimissime da Accomando!

Nuovi aggiornamenti di calciomercato legati alla Juventus, svelati da Orazio Accomando: ecco cosa ha detto e cosa c'è da sapere

Orazio Accomando, firma di Sportmediaset e voce ascoltata sul mercato, ha fatto il punto sulla Juventus partendo da un nome pesante: Gianluigi Donnarumma. “Difficile rivederlo in Italia” ha spiegato, “sia per l’ingaggio che per il costo del cartellino: oggi servirebbero almeno 25 milioni, considerando che il contratto scade l’anno prossimo”.

Le ultimissime sul calciomercato della Juventus

Sullo sfondo c’è stato un pensiero del Manchester City, mentre il Manchester United lo valuta per il dopo Onana. Dal fronte del giocatore, bocche cucite. E un dettaglio: “La Juve, ai tempi di Giuntoli, un pensiero lo aveva fatto”.

Poi il capitolo attacco. Kolo Muani è l’uomo che Igor Tudor avrebbe scelto per rinforzare il reparto, ma per arrivare a lui serve liberare uno slot: quello occupato da Dusan Vlahovic. Il problema? Al momento non sono arrivate offerte concrete e la sensazione è che il serbo possa restare ancora in bianconero. Situazione simile per Douglas Luiz: se non arriveranno proposte interessanti, Tudor lo terrà in rosa e proverà a rilanciarlo.