Mercato Juve, Openda è a Milano! Ecco quando svolgerà le visite mediche

Una Juventus totalmente scatenata sul mercato: all'aeroporto Linate di Milano è appena atterrato l'attaccante Lois Openda

La Juventus è letteralmente scatenata sul mercato. A Milano, infatti, è arrivato l’attaccante belga Lois Openda. Il giocatore, accolto da alcuni rappresentanti del club e da addetti ai lavori, ha iniziato così il percorso che lo porterà a vestire la maglia bianconera per la stagione 2025/2026.

L’ex Lipsia si recherà verso le 12 al J Medical, dove svolgerà le visite mediche necessarie alla firma del contratto, ultimo step prima della sua ufficializzazione come nuovo rinforzo di Igor Tudor. Il bomber classe 2000 è arrivato dopo la fumata nera con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani.