Mercato Juve, Openda è a Milano! Ecco quando svolgerà le visite mediche
Home > Calciomercato Juve

Mercato Juve, Openda è a Milano! Ecco quando svolgerà le visite mediche

Stefania Palminteri
1 Settembre, 11:32
I tifosi della Juventus in attesa dell'arrivo al JMedical di Koopmeiners
Una Juventus totalmente scatenata sul mercato: all'aeroporto Linate di Milano è appena atterrato l'attaccante Lois Openda

La Juventus è letteralmente scatenata sul mercato. A Milano, infatti, è arrivato l’attaccante belga Lois Openda. Il giocatore, accolto da alcuni rappresentanti del club e da addetti ai lavori, ha iniziato così il percorso che lo porterà a vestire la maglia bianconera per la stagione 2025/2026.

L’ex Lipsia si recherà verso le 12 al J Medical, dove svolgerà le visite mediche necessarie alla firma del contratto, ultimo step prima della sua ufficializzazione come nuovo rinforzo di Igor Tudor. Il bomber classe 2000 è arrivato dopo la fumata nera con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 1 Settembre, 12:00
Mercato Juve, Nico Gonzalez-Atletico: visite mediche in corso!
Nico Gonzalez-Atletico Madrid, visite mediche in corso per l’esterno bianconero: le ultime novità dalla Spagna
Riccardo Focolari - 1 Settembre, 11:01
Mercato Juve, affondo per Jonathan Clauss! Le ultime
redazionejuvenews - 31 Agosto, 19:35
Mercato Juve, fatta per l’arrivo di Edon Zhegrova! E Nico Gonzalez…
Stefania Palminteri - 31 Agosto, 13:17
Mercato, la Juve torna su Arnau Martinez! Ma Comolli…
Stefania Palminteri - 31 Agosto, 12:53
Mercato Juve, nodo formula per Kolo Muani. E il PSG…
Riccardo Focolari - 31 Agosto, 11:42
Mercato Juve, novità su Nico Gonzalez? C’è l’Atletico ma non solo
Stefania Palminteri - 31 Agosto, 11:00
Calciomercato Juve, Fabrizio Romano fa il punto della situazione
x