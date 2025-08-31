Mercato Juve, occhi su un bomber del Lipsia. Ma c'è un ostacolo
Mercato Juve, occhi su un bomber del Lipsia. Ma c’è un ostacolo

Stefania Palminteri
roma
31 Agosto, 10:59
La juve sta cercando un piano B se dovesse saltare l'operazione Kolo Muani. Occhi su un attaccante della Bundesliga

Mentre la trattativa per Randal Kolo Muani prosegue, la Juve lavora con forza al suo piano B di lusso. Come riportato da Sky Sport, i colloqui tra il club bianconero e il Lipsia per Loïs Openda sono in corso, con la società tedesca che ha aperto alla cessione del suo attaccante. Una pista che, a poche ore dalla fine del mercato, diventa sempre più concreta.

Tuttavia, il club tedesco è stato chiaro: accetterà esclusivamente due formule. La prima sarebbe una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto, che includa la copertura totale dell’ingaggio. L’ostacolo principale per la società torinese è il prezzo: superiore ai 40 milioni di euro.

