Calciomercato Juventus / Nuova idea, dopo 14 trofei può venire a Torino

La vittoria nel derby per 1 a 0 non ha cambiato di molto lo scetticismo che circola in ambiente Juventus sull'attuale guida tecnica. Si aspetta probabilmente la conferma del fallimento in Champions, con il passaggio del turno ormai appeso ad un filo, per prendere una decisione netta su questo aspetto tecnico.

Se prima si pensava ad un esonero del mister toscano per via dei risultati scadenti, ora il suo allontanamento potrebbe dipendere anche da un rapporto non esattamente idilliaco con diversi calciatori della rosa. Bonucci in primis, che avrebbe chiesto alla società la cessione a gennaio, pur di separarsi da Allegri. Tanti i nomi fatti per sostituire l'allenatore livornese, ma a sorpresa ne è spuntato uno nuovissimo che in passato era stato vicino a sedere sulla panchina del Barcellona<<<