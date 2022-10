Juve, scelto il prossimo colpaccio di gennaio: “Ecco chi può arrivare”

Quello che sta succedendo a Torino ha dell'incredibile. Giocatori che sembravano intoccabili ora possono partire e persino alcuni nuovi arrivi potrebbero essere messi in discussione. Il successo nel derby non deve gettare fumo negli occhi, la sensazione è che serva una scossa netta per ripotare in auge la Juventus. La dirigenza sa di aver commesso degli errori nelle ultime sessioni di mercato e ora si starebbe preparando per rimediare già nella finestra invernale.