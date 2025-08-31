Mercato Juve, novità su Nico Gonzalez? C'è l'Atletico ma non solo
Home > Calciomercato Juve

Mercato Juve, novità su Nico Gonzalez? C’è l’Atletico ma non solo

Riccardo Focolari
roma
31 Agosto, 11:42
La Juventus è molto attiva in questi ultimi giorni di mercato: in uscita c'è sempre Nico Gonzalez. Le novità

La Juventus è molto attiva in questi ultimi giorni di mercato. Non solamente sul lato entrate, con l’affare Kolo Muani ancora apertissimo, ma anche per quanto riguarda le uscite. Nico Gonzalez, nonostante le ottime parole di Tudor in conferenza stampa, potrebbe lasciare Torino.

Oltre all’Atletico Madrid, che viene da due punti nelle prime tre partite, ci sono altri due club stranieri interessati. Se l’ex Fiorentina dovesse abbandonare la società bianconera, la dirigenza è pronta a sostituirlo con Edon Zhegrova. L’esterno del Lille è il prescelto per sostituire l’argentino.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 31 Agosto, 11:00
Calciomercato Juve, Fabrizio Romano fa il punto della situazione
E adesso? Qui Romano ha lasciato tutto sospeso. «Openda più economico, Kolo Muani davanti a tutti. Vediamo cosa succederà»
Stefania Palminteri - 31 Agosto, 10:59
Mercato Juve, occhi su un bomber del Lipsia. Ma c’è un ostacolo
Stefania Palminteri - 31 Agosto, 10:55
Ciao Juventus, voglio andare via: ecco di chi si tratta
Riccardo Focolari - 30 Agosto, 12:38
Vlahovic-Juventus, sorprese dietro l’angolo? Ecco perché
Riccardo Focolari - 30 Agosto, 12:16
News Juve / Fabrizio Romano dà aggiornamenti: “Zero totale!”
Stefania Palminteri - 30 Agosto, 11:09
Calciomercato Juventus, Balzarini dà una grossa notizia
Stefania Palminteri - 30 Agosto, 11:06
Kolo Muani alla Juventus: Di Marzio sgancia la bomba
x