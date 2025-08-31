Mercato Juve, novità su Nico Gonzalez? C’è l’Atletico ma non solo

La Juventus è molto attiva in questi ultimi giorni di mercato: in uscita c'è sempre Nico Gonzalez. Le novità

La Juventus è molto attiva in questi ultimi giorni di mercato. Non solamente sul lato entrate, con l’affare Kolo Muani ancora apertissimo, ma anche per quanto riguarda le uscite. Nico Gonzalez, nonostante le ottime parole di Tudor in conferenza stampa, potrebbe lasciare Torino.

Oltre all’Atletico Madrid, che viene da due punti nelle prime tre partite, ci sono altri due club stranieri interessati. Se l’ex Fiorentina dovesse abbandonare la società bianconera, la dirigenza è pronta a sostituirlo con Edon Zhegrova. L’esterno del Lille è il prescelto per sostituire l’argentino.