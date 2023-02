Juventus-Lazio, tifosi a petto in fuori: “Anche nelle annate peggiori…”

La Juventus vola in semifinale di Coppa Italia grazie alla vittoria semplice e pratica contro la Lazio. Basta un colpo di testa di Bremer (errore grossolano di Maximiano in uscita) per portare a casa il passaggio del turno. Il prossimo 4 aprile la Vecchia Signora sfiderà l'Inter di Simone Inzaghi nel match d'andata a San Siro. Ritorno previsto per il 25 aprile all'Allianz Stadium. Positiva la prestazione di Chiesa, un po' meno quella di Vlahovic, apparso ancora in ritardo di condizione. Partita perfetta quella dei ragazzi di Allegri che col minimo sforzo regolano una squadra che pochi giorni fa aveva annientato il Milan rifilandogli un poker. Il pubblico bianconero ha accolto con soddisfazione il successo sui biancocelesti e si è convinto di una cosa in particolare, riguardante il proprio tecnico. Vediamo nella gallery di commenti social, cosa hanno scritto i supporter juventini<<<