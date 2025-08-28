Mercato Juve, Nico Gonzalez-Atletico: nodo sulla formula. I dettagli
Home > Calciomercato Juve

Mercato Juve, Nico Gonzalez-Atletico: nodo sulla formula. I dettagli

Riccardo Focolari
roma
28 Agosto, 12:03
Trattativa ad oltranza tra Juventus e Atletico Madrid per trovare un'intesa su Nico Gonzalez. Resta un nodo importante

Le dirigenze di Juventus e Atletico Madrid hanno intensificato i contatti per arrivare ad un accordo per Nico Gonzalez. Il club di Diego Simeone spinge per un prestito, anche oneroso, con diritto di riscatto. Una soluzione che consentirebbe ai Colchoneros di rinviare l’investimento definitivo al prossimo anno, valutando il rendimento dell’argentino in Liga prima di completare l’acquisto.

Tuttavia, la società bianconera è stata chiara: Nico Gonzalez deve partire solo con un obbligo di riscatto o a titolo definitivo. La Vecchia Signora non vuole correre il rischio di ritrovarsi tra dodici mesi, soprattutto perché una sua eventuale cessione rappresenta un passaggio fondamentale per finanziare colpi in entrata, come quello di Edon Zhegrova.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 28 Agosto, 13:00
Mercato Juve, Zhegrova più vicino? I dettagli dell’affare
Edon Zhegrova è il principale obiettivo della Juve di questi ultimi giorni di mercato. La società è pronta a soddisfare il Lille
Stefania Palminteri - 28 Agosto, 11:30
Mercato Juve, Savona-Nottingham: accordo vicino? Le ultime
Stefania Palminteri - 28 Agosto, 11:00
Mercato Juve, Di Marzio si espone: “Ultimo passo per Kolo Muani. E Vlahovic…”
Stefania Palminteri - 27 Agosto, 14:00
UFFICIALE | Mercato Juve, Arthur al Gremio. Il comunicato
Stefania Palminteri - 27 Agosto, 12:32
Mercato Juve, Molina in secondo piano? Il punto sull’esterno
Riccardo Focolari - 27 Agosto, 11:59
Mercato Juve, si continua a seguire la pista Arnau Martinez. I dettagli
Stefania Palminteri - 27 Agosto, 11:00
Mercato Juve, intreccio Zhegrova-Nico Gonzalez. Le ultime
x