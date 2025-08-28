Mercato Juve, Nico Gonzalez-Atletico: nodo sulla formula. I dettagli

Le dirigenze di Juventus e Atletico Madrid hanno intensificato i contatti per arrivare ad un accordo per Nico Gonzalez. Il club di Diego Simeone spinge per un prestito, anche oneroso, con diritto di riscatto. Una soluzione che consentirebbe ai Colchoneros di rinviare l’investimento definitivo al prossimo anno, valutando il rendimento dell’argentino in Liga prima di completare l’acquisto.
Tuttavia, la società bianconera è stata chiara: Nico Gonzalez deve partire solo con un obbligo di riscatto o a titolo definitivo. La Vecchia Signora non vuole correre il rischio di ritrovarsi tra dodici mesi, soprattutto perché una sua eventuale cessione rappresenta un passaggio fondamentale per finanziare colpi in entrata, come quello di Edon Zhegrova.