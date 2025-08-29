Mercato Juve, si sblocca l’affare per Nico Gonzalez. Pronta la contropartita

Nico Gonzalez all’Atletico Madrid: dalla Spagna rivelano un nuovo possibile scenario. Ecco di cosa si tratta

Secondo quanto riportato da Marca, importante quotidiano sportivo spagnolo, è pronto a sbloccarsi lo scenario che porta Nico Gonzalez all’Atletico Madrid. Questo perché i Colchoneros hanno pensato a Javi Galan, terzino sinistro, come possibile contropartita.

L’esterno spagnolo classe 1994, è scivolato al ruolo di terza scelta nelle gerarchie di Simeone. Proprio per questo motivo, il giocatore starebbe ora valutando nuove opzioni per la sua carriera. Il club, dal canto suo, è disposto a lasciarlo partire di fronte a un’offerta adeguata.

Questa possibile cessione è la notizia che la Vecchia Signora aspettava. La trattativa per il trasferimento dell’ex Fiorentina è infatti bloccata da giorni a causa di problemi legati al tetto salariale del club madrileno. Tuttavia, uno scambio accontenterebbe entrambe le società.