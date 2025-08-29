Mercato Juve, si sblocca l'affare per Nico Gonzalez. Pronta la contropartita
Home > Calciomercato Juve

Mercato Juve, si sblocca l’affare per Nico Gonzalez. Pronta la contropartita

Stefania Palminteri
roma
29 Agosto, 20:03
Nico Gonzalez all’Atletico Madrid: dalla Spagna rivelano un nuovo possibile scenario. Ecco di cosa si tratta

Secondo quanto riportato da Marca, importante quotidiano sportivo spagnolo, è pronto a sbloccarsi lo scenario che porta Nico Gonzalez all’Atletico Madrid. Questo perché i Colchoneros hanno pensato a Javi Galan, terzino sinistro, come possibile contropartita.

L’esterno spagnolo classe 1994, è scivolato al ruolo di terza scelta nelle gerarchie di Simeone. Proprio per questo motivo, il giocatore starebbe ora valutando nuove opzioni per la sua carriera. Il club, dal canto suo, è disposto a lasciarlo partire di fronte a un’offerta adeguata.

Questa possibile cessione è la notizia che la Vecchia Signora aspettava. La trattativa per il trasferimento dell’ex Fiorentina è infatti bloccata da giorni a causa di problemi legati al tetto salariale del club madrileno. Tuttavia, uno scambio accontenterebbe entrambe le società.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 29 Agosto, 18:33
Mercato Juve, un ex obiettivo va al Porto. Di chi si tratta
Il Porto ha appena chiuso un affare in prestito, con obbligo di riscatto, per un giocatore dell'Arsenal. Era un ex obiettivo della Juve
Stefania Palminteri - 29 Agosto, 16:30
Mercato Juve, Pedullà sicuro: “Colpo last minute in arrivo”
Stefania Palminteri - 29 Agosto, 13:13
Se salta Kolo Muani ecco chi prende la Juventus
Stefania Palminteri - 29 Agosto, 13:08
Calciomercato Juve, annuncio clamoroso di Mediaset
Riccardo Focolari - 29 Agosto, 13:05
Kolo Muani alla Juventus si o no? Sky Sport non ha dubbi
Riccardo Focolari - 29 Agosto, 13:02
Juventus, aggiornamenti pesanti su Dusan Vlahovic
Riccardo Focolari - 28 Agosto, 15:00
Mercato Juve, pronta una nuova offerta per Savona! Le cifre
x