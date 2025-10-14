NEXT GEN | Mercato Juve, occhi puntati su un talento della Samb: le ultime

Il direttore sportivo della Next Gen Claudio Chiellini è al lavoro per individuare il giusto profilo per rinforzare il centrocampo

Oltre alla Prima Squadra bianconera, anche la Next Gen è al lavoro per il mercato invernale (che partirà ufficialmente il prossimo 2 gennaio) al fine di individuare un centrocampista per rafforzarsi e migliorare il livello complessivo del reparto e della rosa.

Da questo punto di vista, il direttore sportivo della Next Gen Claudio Chiellini ha già iniziato a valutare il mercato per trovare il giusto profilo su cui puntare. Sono diversi i nomi che al momento si trovano nel database dell’area scouting bianconera, anche se negli ultimi giorni c’è una pista che sta cominciando a prendere quota.

In effetti, da parte della dirigenza bianconera, l’attenzione sarebbe stata concentrata sul talento della Sambenedettese Moussa Tourè, classe 2005 che in questi primi mesi si è imposto come uno dei migliori centrocampisti della Serie C. In particolare, sono diversi i club di Serie B che hanno messo gli occhi su Tourè, come ad esempio il Mantova, il Frosinone e il Cesena; tuttavia, nelle ultime settimane sta avanzando la Juventus nella corsa al gioiellino della squadra allenata da Palladini.