News Juve / Fabrizio Romano dà aggiornamenti: “Zero totale!”

Le voci di mercato non mancano mai quando si parla di Juventus, soprattutto in estate. Tra i nomi accostati ai bianconeri nelle ultime ore è comparso quello di Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid. Ma da quanto emerge, non ci sarebbe alcun contatto concreto.

A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, che durante una diretta sul suo canale YouTube ha raffreddato l’entusiasmo dei tifosi. «Ceballos-Juve non ci risulta. Nulla tra la Juventus e Ceballos. Oggi zero totale», ha spiegato. Poi ha aggiunto: «Se dovesse cambiare qualcosa, vi aggiorneremo. Ma adesso non risulta che ci siano trattative in corso».

Il contesto delle ultime settimane

L’interesse per Ceballos era stato alimentato da indiscrezioni legate al suo futuro a Madrid. Con Xabi Alonso in panchina e una concorrenza agguerrita a centrocampo, lo spagnolo non ha trovato grande spazio. Da qui le voci di una possibile cessione e i collegamenti con la Juventus, che però – almeno al momento – non trovano riscontri concreti.

Cosa significa per la Juventus

Per la società bianconera, con Igor Tudor in panchina e la nuova dirigenza composta da Comolli e Modesto, la priorità resta comunque rinforzare il centrocampo. Ma al momento l’attenzione sembra orientata su altri profili. L’ipotesi Ceballos resta quindi in secondo piano, se non addirittura fuori dal tavolo.

Una porta socchiusa

Il mercato, però, cambia in fretta. Romano stesso ha ricordato che la situazione potrebbe evolvere più avanti. «Oggi non c’è nulla» è la fotografia attuale. Domani chissà. Per ora i tifosi devono prendere atto che la pista spagnola non è reale, almeno non adesso.