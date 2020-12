Inter, Marotta: “Non abbiamo l’obbligo di vincere lo scudetto…”

TORINO – L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Stagione positiva solo con lo scudetto? No, questo è un ciclo iniziato l’anno scorso. Tutto è migliorabile, c’è amarezza e delusione per essere usciti dalla Champions, questo condiziona i nostri sentimenti e quelli dei tifosi che vivono per questa fede. Noi abbiamo l’obbligo di lottare per traguardi importanti, dobbiamo migliorarci, ma io che sono dentro e valuto quotidianamente il lavoro fatto, dico che questo ciclo è finito parzialmente con la finale europea dell’anno scorso e quest’anno sta continuando in un percorso fitto di difficoltà. Il lavoro dell’area tecnica sta producendo miglioramenti nell’ottica del nostro obiettivo futuro”.