La Juventus è al lavoro per decidere il futuro di Dusan Vlahovic. Dopo i rinnovi importanti di Yildiz, McKennie e Locatelli e di mister Spalletti, ora è il momento di decidere se puntare o meno sul centravanti serbo.

Sul punto è intervenuto l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, che in un video pubblicato su YouTube ha riportato importanti aggiornamenti.

Le parole di Moretto

“Su Dusan Vlahovic vi stiamo aggiornando quasi giorno per giorno e vi abbiamo raccontato l’andamento del possibile rinnovo di contratto da parte del serbo. Ad oggi lui ha un contratto in scadenza a giugno, le parti più volte si sono incontrate e sembrava che in un certo momento si fossero anche accordate. Poi però i dialoghi si sono fermati e per il momento il non ci sono passi in avanti per il rinnovo di Vlahovic con la Juventus.

Capiremo se chiaramente nel mese di maggio ci saranno altri colloqui, altri incontri, ma in questo momento non ci sono progressi in merito, quindi occhio perché comunque stiamo stiamo parlando di un attaccante in scadenza a giugno, quindi insomma qualche squadra si sta già facendo avanti, ma vedremo poi come andranno i dialoghi con la Juventus per il rinnovo di Vlahovic. Ad oggi nessun passo avanti per il mercato estivo".