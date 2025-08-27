Mercato Juve, Molina in secondo piano? Il punto sull'esterno
Home > Calciomercato Juve

Mercato Juve, Molina in secondo piano? Il punto sull’esterno

Stefania Palminteri
roma
27 Agosto, 12:32
molina
Nahuel Molina è ancora un obiettivo concreto per la fascia della Juventus? Tutti i dettagli dell'intreccio di mercato con Nico Gonzalez

Il nome di Nahuel Molina continua a rimanere nell’orbita della Juventus, ma al momento non rappresenta una priorità di mercato. I bianconeri, al momento, hanno scelto di concentrare le proprie attenzioni su altri obiettivi, in particolare sugli esterni offensivi, lasciando in secondo piano la pista che porta al terzino argentino dell’Atletico Madrid.

L’interesse per l’argentino campione del mondo, dunque, non è svanito ma resta in ombra rispetto ad incastri di mercato più urgenti. Molto dipenderà dalle cessioni: Nico Gonzalez è in uscita – piace proprio ai Cochoneros- e la posizione di Savona è ancora in discussione con il Nottingham Forest. Se la trattativa con il club inglese dovesse concretizzarsi, allora la Juve tornerebbe alla carica per il laterale ex Udinese.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 27 Agosto, 11:59
Mercato Juve, si continua a seguire la pista Arnau Martinez. I dettagli
La Juventus è molto accesa in questi ultimi giorni di mercato. Oltre a Zhegrova, i bianconeri seguono anche il profilo di Arnau Martinez
Stefania Palminteri - 27 Agosto, 11:00
Mercato Juve, intreccio Zhegrova-Nico Gonzalez. Le ultime
Riccardo Focolari - 27 Agosto, 10:36
Mercato Juve, parla l’agente di Jackson: “Ecco quando decideremo”
Stefania Palminteri - 27 Agosto, 10:18
Mercato Juve, un club di Premier piomba su Savona! La richiesta dei bianconeri
Stefania Palminteri - 26 Agosto, 14:29
Mercato Juve, la dirigenza piomba su un terzino della Liga. I dettagli
Stefania Palminteri - 26 Agosto, 14:04
Mercato Juve, sondaggio di un club di Serie A per Rouhi. Le ultime
Riccardo Focolari - 26 Agosto, 13:31
Mercato Juve, Djalo-Besiktas: ci siamo! Ecco cosa manca per concludere
x