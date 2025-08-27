Mercato Juve, Molina in secondo piano? Il punto sull’esterno

Nahuel Molina è ancora un obiettivo concreto per la fascia della Juventus? Tutti i dettagli dell'intreccio di mercato con Nico Gonzalez

Il nome di Nahuel Molina continua a rimanere nell’orbita della Juventus, ma al momento non rappresenta una priorità di mercato. I bianconeri, al momento, hanno scelto di concentrare le proprie attenzioni su altri obiettivi, in particolare sugli esterni offensivi, lasciando in secondo piano la pista che porta al terzino argentino dell’Atletico Madrid.

L’interesse per l’argentino campione del mondo, dunque, non è svanito ma resta in ombra rispetto ad incastri di mercato più urgenti. Molto dipenderà dalle cessioni: Nico Gonzalez è in uscita – piace proprio ai Cochoneros- e la posizione di Savona è ancora in discussione con il Nottingham Forest. Se la trattativa con il club inglese dovesse concretizzarsi, allora la Juve tornerebbe alla carica per il laterale ex Udinese.