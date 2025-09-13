Molina-Juventus, abbiamo aggiornamenti importanti | Calciomercato

La domanda è quando. Gennaio? Forse. La Juve, a destra, è corta. Parzialmente scoperta. Un pensiero lo fa

Il nome torna a farsi caldo. Nahuel Molina, terzino destro argentino classe ’98, oggi all’Atletico Madrid, potrebbe davvero rivedere la Serie A. Lo riporta il QS, rilanciando una voce che stuzzica subito due grandi del nostro campionato. Juventus e Inter seguono la pista. Da tempo. Non è solo curiosità: c’è interesse reale, da monitorare nelle prossime settimane.

Juventus, novità di calciomercato su Molina

La domanda è quando. Gennaio? Forse. La Juve, a destra, è corta. Parzialmente scoperta. Un pensiero lo fa. L’Inter osserva, come sempre. Aspetta, valuta, pronta a muoversi se il momento diventa quello giusto. E Molina? Ascolta e basta. Non chiude, non apre. Aspetta. Perché a Madrid non è più “intoccabile”, non come una volta. Simeone lo sa, il club pure. Il mercato, si sa, vive di incastri e di tempi. Oggi il suo nome è tornato caldo. Caldo davvero. E Juve e Inter potrebbero ritrovarsi una di fronte all’altra non solo in campo, ma anche davanti al tavolo delle trattative.