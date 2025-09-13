Molina-Juventus, abbiamo aggiornamenti importanti | Calciomercato
Home > Calciomercato Juve

Molina-Juventus, abbiamo aggiornamenti importanti | Calciomercato

Stefania Palminteri
13 Settembre, 11:03
molina
La domanda è quando. Gennaio? Forse. La Juve, a destra, è corta. Parzialmente scoperta. Un pensiero lo fa

Il nome torna a farsi caldo. Nahuel Molina, terzino destro argentino classe ’98, oggi all’Atletico Madrid, potrebbe davvero rivedere la Serie A. Lo riporta il QS, rilanciando una voce che stuzzica subito due grandi del nostro campionato. Juventus e Inter seguono la pista. Da tempo. Non è solo curiosità: c’è interesse reale, da monitorare nelle prossime settimane.

Juventus, novità di calciomercato su Molina

La domanda è quando. Gennaio? Forse. La Juve, a destra, è corta. Parzialmente scoperta. Un pensiero lo fa. L’Inter osserva, come sempre. Aspetta, valuta, pronta a muoversi se il momento diventa quello giusto. E Molina? Ascolta e basta. Non chiude, non apre. Aspetta. Perché a Madrid non è più “intoccabile”, non come una volta. Simeone lo sa, il club pure. Il mercato, si sa, vive di incastri e di tempi. Oggi il suo nome è tornato caldo. Caldo davvero. E Juve e Inter potrebbero ritrovarsi una di fronte all’altra non solo in campo, ma anche davanti al tavolo delle trattative.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 13 Settembre, 12:02
Yildiz al Barcellona? Ecco come stanno le cose per davvero
Per loro Yildiz è il futuro, l’uomo su cui aprire un nuovo ciclo.
Riccardo Focolari - 13 Settembre, 10:02
Calciomercato Juve, Fabrizio Romano svela il futuro di Yildiz?
Riccardo Focolari - 13 Settembre, 09:01
Vlahovic all’Inter? Ecco come stanno davvero le cose
Stefania Palminteri - 13 Settembre, 08:14
Yildiz e Yamal insieme: ecco l’ultima bomba di calciomercato
Riccardo Focolari - 12 Settembre, 15:02
Jadon Sancho alla Juventus? Sentite che ha detto Romano
Riccardo Focolari - 12 Settembre, 14:50
Vlahovic all’Inter, Balzarini dice qualcosa di grosso
Edoardo Pettinelli - 12 Settembre, 10:30
Mercato Juventus, da Nico Gonzalez a Douglas Luiz: le ultime sui riscatti
x