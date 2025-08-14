Miretti al Napoli? Il punto da Sky Sport: ecco cosa potrebbe succedere
Miretti al Napoli? Il punto da Sky Sport: ecco cosa potrebbe succedere

Stefania Palminteri
Torino
14 Agosto, 15:34
Ultimo minuto Sky Sport
Su Sky Sport si torna a parlare di calciomercato e di quello che potrebbe succedere sul fronte legato a Miretti

Dagli studi di Sky Sport, Luca Cilli ha rimesso il nome di Fabio Miretti in primo piano. Il centrocampista della Juventus, classe 2003, resta infatti un profilo seguito con attenzione dal Napoli.

Come riportato in que, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna lo ha ancora nella lista corta dei possibili colpi. Con la Juve ci sono già stati contatti veri, non chiacchiere. Dialoghi concreti, anche sul fronte economico.

L’idea, se si dovesse arrivare al dunque, sarebbe un’operazione da oltre 15 milioni di euro. Una cifra importante, ma non fuori portata. Al momento siamo alla fase di monitoraggio, ma il nome di Miretti continua a rimanere caldo negli appunti del Napoli.

