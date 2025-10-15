Milinkovic, la Juventus ha deciso! / Calciomercato

Su Milinkovic arrivano delle indiscrezioni pesanti rispetto al calciomercato della Juventus e a quello che potrebbe accadere a breve

Juventus al lavoro, lo diciamo sempre. E le indiscrezioni di calciomercato che stiamo raccogliendo parlano in maniera estremamente chiara. Esiste, infatti, la possibilità che la rosa del prossimo anno possa subire dei cambiamenti niente male. Uno su tutti, riguarda sicuramente il centrocampo. Ed un nome che sta circolando è quello di Milinkovic-Savic. Da quanto ne sappiamo, c’è questo interessamento. Ma il giocatore, che ne pensa?

Calciomercato Juventus, le ultimissime su Milinkovic-Savic

Secondo quanto raccolto da Juvenews.eu il calciatore tornerebbe super-volentieri in Serie A. E questo è il primo punto. Poi c'è la questione riguardante la posizione della Juventus. E' solo un tiepido interessamento? In realtà, no. Sempre secondo quanto abbiamo raccolto noi, infatti, Sergej sarebbe il nome numero uno sulla lista di Comolli e Modesto. Il giocatore perfetto per rinforzare il centrocampo. E per dare quel qualcosa in più alla rosa. A livello di centimetri, di qualità, di stazza. Aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.