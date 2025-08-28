Mercato Juve, il Milan si allontana da Vlahovic. Quale futuro per il serbo?

Il MIlan, interessato all'acquisto di Vlahovic, attaccante della Juve, si è defilato dalla trattativa. Occhi su un altro bomber di Serie A

Il Milan, interessato all’acquisto di Dusan Vlahovic, attaccante della Juve, sembra essersi defilato definitivamente dalla trattativa. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con il Milan, ma il club rossonero -visto l’alto ingaggio dell’attaccante e la sua rinuncia ad abbassarlo- ha deciso di chiudere per Christopher Nkunku del Chelsea.

In questo modo, le possibilità della permanenza a Torino di Vlahovic si alzano sensibilmente. L’ex Fiorentina, ad un anno dalla scadenza del contratto, vuole giocarsi tutte le carte con Igor Tudor alla guida. Sarà molto difficile, tuttavia, ritagliarsi un posto da titolare con David e, molto probabilmente, Kolo Muani.