Milan, Ibrahimovic: “Tomori? È un nostro giocatore, sta bene qui”

Le parole di Ibrahimovic nel pre partita della sfida tra Juve e Milan: tutte le ultime novità sul mercato rossonero

Nel pre partita della sfida tra Juventus e Milan, Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare del mercato rossonero: “Con l’allenatore si parla tutti i giorni, per avere un dialogo con lui e capire cosa gli piace e cosa no. Sappiamo cosa serve: adesso si lavora. Cosa serve? Nel calciomercato, più si dice più si alzano i costi. Meglio stare in silenzio, poi gli agenti fanno le loro strategie. La squadra è già forte: abbiamo dimostrato cosa possiamo fare“.

Su Tomori: “E’ un nostro giocatore, sta bene al Milan, ha giocato bene in Supercoppa. Con Fonseca ha avuto un momento diverso, più negativo. Ma è un giocatore del Milan. Walker? Tutti sanno che è un grande giocatore: ha fatto grandi cose al City, al Tottenham, in Inghilterra. Va contro la nostra strategia o visione? No, è forte, è un leader. Stiamo verificando cosa sia possibile o cosa no“.