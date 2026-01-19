Mercato| Sugoni: “Mateta-Juve, c’è l’accordo. Ecco cosa manca”

Direttamente dagli studi di SkySport, Alessandro Sugoni ha parlato della trattativa tra la Juve e Crystal Palace per Mateta

Alessandro Sugoni, dagli studi di SkySport, ha parlato del mercato della Juve, focalizzandosi in particolare sulla trattativa con Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace. Di seguito le sue parole: “Il club inglese ha rifiutato la prima offerta bianconera.

Ottolini aveva presentato un prestito con obbligo condizionato alla qualificazione in Europa League o Champions League per 30 milioni totali. La richiesta rimane sempre la medesima: 40 milioni. Andrebbe bene anche alzare leggermente o oltre i trenta offerti senza obbligo.

La Signora, tuttavia, non si arrende:c’è volontà di fare un colpo in entrata in quel settore e anche in prospettiva futura, visto che Vlahovic andrà via a costo zero a meno di colpi di scena clamorosi. Zirkzee e En-Nesyri rimangono sicuramente delle valide alternative, ma la prima idea è ancora Jean-Philippe Mateta.

Vedremo se i dialoghi riprenderanno nelle prossime ore. Il francese ha già l’accordo con i piemontesi, manca solamente quello tra le due società.”