Mercato Juventus, il riscatto di Openda è una “formalità”: il retroscena

Uno degli ultimi colpi messi a segno dalla Juventus nel precedente calciomercato estivo è stato l'arrivo di Openda dal Lipsia

Emergono delle novità importanti sull’affare condotto dalla Juventus nell’ultimo giorno del precedente calciomercato estivo, vale a dire l’operazione Openda. In effetti, il calciatore belga non è ancora di proprietà della Juventus, ma è come se lo fosse già. Il motivo?

In particolare l’ultimo retroscena legato al suo arrivo a Torino evidenzia la formula che ha permesso al giocatore stesso di approdare al club bianconero, e sarebbe collegato alle condizioni del suo riscatto. Dalla Juventus sono stati già versati i 3 milioni di euro per il prestito oneroso, e gli altri 42 per il riscatto saranno una semplice formalità, visto che sarà sufficiente il raggiungimento della

salvezza per rendere Openda completamente bianconero. Una condizione semplice, dunque, che troverà piena concretezza nei mesi invernali. Con il Lipsia, infatti, sono questi gli accordi: non ci sono vincoli legati alle presenze o al raggiungimento di obiettivi individuali o di squadra più ambiziosi della permanenza in Serie A.