Mercato Juventus, da Nico Gonzalez a Douglas Luiz: le ultime sui riscatti

In estate la Juventus ha dovuto gestire anche il capitolo cessioni, nel quale trovano spazio le situazioni di Nico Gonzalez e Douglas Luiz

Nel recente calciomercato estivo, in casa Juventus hanno attirato l’attenzione anche le singole situazioni legate a Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Per il momento, i due giocatori hanno salutato la Juventus attraverso un prestito oneroso. Non è certo che si tratti di un addio, così come non si hanno certezze che possa essere un arrivederci.

Per quanto riguarda l’esterno argentino, la sua cessione all’Atletico Madrid diventerà un obbligato di riscatto da 32 milioni soltanto qualora l’ex Fiorentina dovesse collezionare almeno 21 presenze nel campionato spagnolo. Poi la situazione riguardante il brasiliano, da poco divenuto un calciatore del Nottingham Forest in prestito per 3 milioni, che diventerà un obbligo di riscatto fissato a 25 milioni se dovesse giocare almeno 15 partite da 45 minuti. Si tratta di clausole importanti che la Juventus considera attentamente: per il momento ci sono quasi 60 milioni di euro in ballo, ora “congelati” e che attendono soltanto di essere sbloccati.