Mercato Juventus, si avvicina il rinnovo di Yildiz: ecco cosa manca per la firma

Il giovane calciatore turco sembra in procinto di prolungare il proprio contratto con il club bianconero: le ultime sul suo rinnovo

Kenan Yildiz si appresta a rinnovare con la Juventus? Uno scenario che, ad oggi, sembra in procinto di trovare piena conferma e concretezza. In effetti, dopo un periodo di dubbi e incertezze sul suo futuro a Torino, il calciatore turco sembra essere pronto a prolungare il proprio contratto con il club bianconero fino a giugno 2031.

Tuttavia, l’ultimo aspetto che deve ancora essere risolto riguarda l’argomento relativo al bonus al momento della firma, che la famiglia del calciatore vuole inserire nell’accordo, ma nonostante ciò il punto principale della trattativa è ormai risolto.

Come era preventivabile, il viaggio della famiglia a Torino ha rappresentato una fase cruciale per l’evoluzione della trattativa, compreso l’ulteriore incontro della settimana scorsa tra il club bianconero e i genitori del calciatore turco, ossia il padre Engin e la madre Beate. Un momento chiave per l’entourage al fine di comprendere quali sarebbero stati i progetti che la Juventus avrebbero offerto al classe 2005. A quest’ultimo, dal punto di vista economico, sono state confermate anche le volontà concernenti lo stipendio che andrà a percepire: guadagnerà una cifra simile a quella di Jonathan David, ovvero 6 milioni l’anno, cifra che da luglio gli permetterà di diventare il giocatore più pagato della rosa, considerata la sempre più possibile partenza di Dusan Vlahovic.

Sul rinnovo di contratto del calciatore turco ha ricoperto un ruolo fondamentale anche la proprietà. In effetti, il consenso di John Elkann, il quale nutre grande apprezzamento per le qualità tecniche del calciatore turco, ha fatto la differenza, permettendo di velocizzare tutto l’iter che, ora, attende soltanto la definizione della parte riguardante la cosiddetta “fee signing”, procedura certificata per i rinnovi pesanti. Comolli, nel frattempo, ha illustrato il progetto alla famiglia del calciatore turco, dalla quale arriva un parere estremamente positivo. Non bisognerà attendere molto per la firma: quest’ultima può arrivare a mercato invernale terminato oppure a febbraio.