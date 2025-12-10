Mercato Juventus | Palestra nel mirino, ma la concorrenza per lui è alta: i dettagli

Il giovane terzo destro attualmente tra le fila del Cagliari rappresenta un profilo particolarmente gradito alla dirigenza bianconera

La Juventus continua a monitorare potenziali candidati su cui poter investire al fine di provare a rafforzare la difesa e, in particolar modo, le corsie esterne. Da questo punto di vista, l’ultimo nome che sarebbe entrato nella lista dei giocatori da osservare da parte della dirigenza bianconera vi è anche Marco Palestra, terzino destro attualmente del Cagliari ma in prestito secco dall’Atalanta.

In effetti i bianconeri sono rimasti particolarmente stupiti dalle prestazioni offerte fino a questo punto in campionato dal classe 2005. Testimonianza di ciò arriva anche dalla scorsa domenica, quando all’Unipol Domus era presente uno scout juventino per osservarlo da vicino nel match disputato dal Cagliari contro la Roma. Tenendo in considerazione il rendimento offerto in questa prima parte di stagione, Palestra sembrerebbe già pronto per vestire la casacca di una big. Da parte del club bianconero, in particolare, l’attenzione nei riguardi del giovane terzino destro era già riscontrabile la scorsa estate, quando ci furono i primi contatti con il suo agente Alessandro Lucci.

In quel periodo, però, l’Atalanta chiedeva una cifra molto alta per il giocatore, ovvero 25 milioni. Stando al rendimento del calciatore, tale cifra sembra essere destinata ad aumentare nei prossimi mesi. Il club nerazzurro, in tal senso, affronterà il tema legato a Palestra direttamente la prossima estate, periodo nel quale potrebbe scattare una vera e propria asta di mercato con il classe 2005 diretto protagonista. In vista della prossima stagione, sulle tracce del terzino di Buccinasco ci sarebbero anche club italiani, come Napoli e Inter, oltre a società inglesi. In tal senso, appare particolarmente complicata l’ipotesi di un suo possibile trasferimento a gennaio. Nel frattempo, la Juventus continua a monitorare la situazione del giovane terzino destro.