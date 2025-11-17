Mercato Juventus, per la difesa c’è l’ipotesi Mawissa: le ultime

La Juventus sta valutando potenziali profili su cui puntare per puntellare il proprio reparto difensivo: l'ultima idea è quella di Mawissa

La Juventus lavora con l’intento di individuare profili grazie ai quali poter puntellare uno dei reparti maggiormente in difficoltà in questa prima parte di stagione, ovvero la difesa. In tal senso, l’ultimo nome sul quale il club bianconero avrebbe messo gli occhi è quello di Christian Mawissa, difensore francese che si è messo in mostra con la maglia del Monaco, squadra che l’ha acquistato dal Tolosa nell’estate del 2024.

A guidare la società biancoviola c’era all’epoca Damien Comolli, un aspetto che porta l’attuale amministratore delegato bianconero a conoscere bene le caratteristiche tecnico-fisiche del difensore francese. Quest’ultimo, in particolare, è di piede sinistro, e oltre a ricoprire il ruolo di centrale, sa giocare -in caso di necessità- anche nella veste di terzino. Dopo aver dimostrato le proprie qualità nella formazione B del Tolosa, Mawissa si è guadagnato un ruolo importante anche in Prima Squadra direttamente dal dicembre 2022, solamente all’età di 17 anni.