Mercato Juventus, per la difesa si pensa anche a Gabriel del Lecce: le ultime

La società bianconera prosegue nella sua ricerca di un centrale con cui rafforzare il reparto difensivo di Spalletti

Continua la ricerca della Juventus volta a individuare quel profilo attraverso cui poter rinforzare il reparto difensivo di cui può servirsi, attualmente, mister Spalletti. A tal proposito, l’ultimo nome che sarebbe entrato nella lista dei giocatori monitorati dalla dirigenza bianconera è quello di Tiago Gabriel, difensore portoghese attualmente militante nel Lecce.

Il club bianconero, in particolare, starebbe ragionando sul possibile inserimento di un altro centrale nell’attuale blocco difensivo di Luciano Spalletti. Un profilo da acquistare già nella prossima sessione invernale di mercato, che aprirà i battenti il 2 gennaio. Al tempo stesso, non è da escludere un eventuale interesse da parte dei bianconeri per un under 22, visto che acquistare un calciatore nato dopo il primo gennaio 2003 consentirebbe di non occupare un posto in lista, e di conseguenza non costringerebbe la società bianconera a cedere un altro giocatore per permettere l’ingresso di un altro.

Tiago Gabriel, da questo punto di vista, soddisferebbe quelle caratteristiche che la Juventus starebbe cercando. Per questo motivo, nei giorni scorsi la dirigenza bianconera ha intrapreso anche i contatti con l’entourage del calciatore di Cascais. Un primo passaggio con cui voler esprimere tutto il proprio apprezzamento nei confronti del difensore del Lecce.